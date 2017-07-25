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Barınağa ortak ziyaret

Yozgat’ta faaliyet gösteren Yozgat Hayvan Koruma Ekibi ve Yozgat Bisiklet Severler Kulübü(YOBİS) Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.

Barınağa ortak ziyaret

Yozgat’ta faaliyet gösteren Yozgat Hayvan Koruma Ekibi ve Yozgat Bisiklet Severler Kulübü(YOBİS) Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
25 Temmuz 2017 Salı 07:02
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Barınağa ortak ziyaret

Yozgat’ta gençlerin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürüten Yozgat Hayvan Koruma Ekibi ve YOBİS üyeleri hayvan barınağını ziyaret ederek hayvanları besledi.
Kentte bisiklet sporuna olan ilgiyi artıran ve şehrin vizyonuna olumlu katkılar sunan YOBİS üyeleri pedal çevirerek, hayvan barınağının yolunu tuttu.
Burada Yozgat Hayvan Koruma Ekibi üyeleriyle bir araya gelen ekip, hayvanları besleyip bakımlarını yaptı.
Bir süre hayvanları da seven iki ekip üyesi gençler, günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.
Sosyal medya üzerinden örgütlenerek, birer sosyal kulüp haline gelen iki ekip üyeleri kentte yaptıkları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle birçok resmi statüsü bulunan  dernek ve STK’lar ile ilgili kurum ve kuruluşlara da örnek olmaya devam ediyor.
Haber:Mustafa TEKER


 

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