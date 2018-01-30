Baraja su takviyesi

Milletvekili Yusuf Başer, Devlet Su İşleri 12’inci Bölge Müdürlüğü’nden Musabeyli Barajı’nın su kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Yusuf Başer, barajın mevcut su kaynaklarının yeterli olmadığını, Musabeyli Barajı’nın tarımsal sulama, Yozgat, Yerköy ve Saray’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu ihtiyacını da karşıladığını belirtti.

Barajdan istenilen verimin alınabilmesi için DSİ ile yaptıkları istişareye göre, Derbent Köyü havzasında bulunan hattın da baraj ile bağlantısının sağlanacağını söyledi.

Milletvekili Başer, “Bölgede barajı besleyen havzalar var ancak bazı durumlarda yeterli olamayabiliyor.

Bu bölgedeki Derbent hattını da devreye aldığımızda barajımızın verimliliği inşallah artmış olacak” diye konuştu.