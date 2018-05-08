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Baraja su istediler

YOZGAT’a bağlı Yudan köyünde köylüler bir araya gelerek yağmur duası yaptı ve köyde bulunan Gelingüllü Barajı’nın suyla dolmasını temenni ettiler.

Baraja su istediler

YOZGAT’a bağlı Yudan köyünde köylüler bir araya gelerek yağmur duası yaptı ve köyde bulunan Gelingüllü Barajı’nın suyla dolmasını temenni ettiler.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Baraja su istediler

Ankara’da faaliyet gösteren Yudan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma  Derneği mensupları, köylerine çıkarma yaparak köylülerle buluştu. Köy meydanında toplanan vatandaşlar ilk olarak yağmur duasında bulunarak, köy havzasında bulunan Gelingüllü Barajı’nın su ile bereketlenmesini temenni ettiler. Daha sonra vefat eden köylüler için mevlit okutulurken, akabinde ise katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Köy Muhtarı Musa Gönülalan, köy havzasında bulunan Gelingüllü Barajı’nın Sekili bölgesine kadar yer alan tüm köylerdeki topraklara hayat verdiğini hatırlattı. Sulu tarım yapılabilmesi için bölgede hayati öneme sahip Gelingüllü Barajının son yıllardaki kuraklık nedeniyle yeterli su depolayamadığını belirten Muhtar Gönülalan, köylülerle birlikte yağmur duası yaptıklarını, bu mevsimde toprağın ve barajların suya ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, etkinliğe katılan köylülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

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