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Baraj inşaatına hız verildi

YERKÖY İlçesinde, tarım alanlarını sulayarak, üründe çeşitliliği artırıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünlerin alınmasına katkı sağlayacak olan İnandık Sulama Barajı ile ilgili çalışmalara hız verildi.

Baraj inşaatına hız verildi

YERKÖY İlçesinde, tarım alanlarını sulayarak, üründe çeşitliliği artırıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünlerin alınmasına katkı sağlayacak olan İnandık Sulama Barajı ile ilgili çalışmalara hız verildi.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Baraj inşaatına hız verildi

Barajın kondüvi giriş yapısı beton imalatı tamamladı. Menba batardosu slurry trench için beton dökümü ve kalite kontrol faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi. Barajın hizmete açılmasıyla birlikte toplanacak su ile Yerköy ilçesiyle birlikte Kırıkkale bölgesindeki tarım alanlarının sulanacağı kaydedildi. Verimli toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajının yapımının yatırım programına alınmasının ardından başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettirildiği bildirildi. 139 milyon lira yatırım bedelli, yaklaşık 32 metre yükseklikte ve ortalama 31.1 metreküp su toplama kapasitesine sahip baraj, hizmete açıldığı zaman bölgedeki 2 bin 875 hektar alan sulanabilecek. Bu sayede Yerköy ile Kırıkkale arasında ki tarım arazilerinde sulu tarıma geçilerek daha bol ve kaliteli ürün alınabilecek.

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