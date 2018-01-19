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Balıkçılık sektör oldu

DENİZLERE uzak, Orta Anadolu Bozkırının ortasında yer alan Yozgat’ta sulama amaçlı tesis edilen 35 gölet ve baraj sularında yıllık 5 bin ton civarında balık üretimi yapılırken, balıkçılık sektör olarak adını duyurmaya başladı.

Balıkçılık sektör oldu

DENİZLERE uzak, Orta Anadolu Bozkırının ortasında yer alan Yozgat’ta sulama amaçlı tesis edilen 35 gölet ve baraj sularında yıllık 5 bin ton civarında balık üretimi yapılırken, balıkçılık sektör olarak adını duyurmaya başladı.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Balıkçılık sektör oldu

Özellikle barajların bulunduğu bölgelerdeki yerleşim alanlarında balıkçılık faaliyetlerini yürütenler bir araya gelip kooperatifler kurarken, şehir merkezlerinde sayıları artan satış tezgahlarına son dönemlerde de ‘balıkçı’ işyerleri dahil olmaya başladı. Yozgat’ta baraj ve göletlerde tutulan balıklar ile Karadeniz’den getirilen balıklar açılan işyerlerinde hazırlanıp, servis ediliyor.
Yozgat’ın Esenli Köyü’nde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık faaliyetinde bulunan Başol ailesi Meydan Yerinde açtığı işyeri ile Yozgatlılara yeni bir damak tadı sunmaya başladı.
Döndü Başol, Esenli köyünde balıkçılık faaliyetinde bulunurken, balık hazırlayıp, pişirme konusunda da uzmanlaştığını hatırlatarak, Yozgat’ta işyeri açıp, talepleri karşılamaya başladıklarını söyledi. 
Döndü Başol, ‘İşletme sahibi olarak balıkları önceden hazırlayıp, daha sonra da kızartarak müşterilerimize sunuyoruz. Yeni olmamıza rağmen, Meydan Yerindeki şemsiyeli sokak olarak da bilinen bölgedeki işyerimize gelip, yöremizdeki sularda tutulan balıkların tadına bakanlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar’ dedi.

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