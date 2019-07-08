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Balıkçılık gelişiyor

TÜRKİYE'nin en büyük 9'uncu sulama barajı olan Çekerek İlçesindeki sulama amaçlı barajı ile birlikte su ürünleri üretimine yönelik çalışmalarda hız kazandı.

Balıkçılık gelişiyor

TÜRKİYE'nin en büyük 9'uncu sulama barajı olan Çekerek İlçesindeki sulama amaçlı barajı ile birlikte su ürünleri üretimine yönelik çalışmalarda hız kazandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Balıkçılık gelişiyor

Balıkçılık faaliyetleri arttı. Çekerek Kaymakamı Evren Çakır, beraberinde Daire Amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Çekerek Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti. Kaymakam Çakır, daha sonra Çekerek Barajında bulunan alabalık tesisini inceleyip, balıkçılık tesisleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Çekerek'te 2011 yılında tamamlanıp, su tutulmaya başlanan barajda balıkçılık faaliyetleri de arttı. Çekerek Barajı'nın ilçeye ekonomik olarak büyük katkı sağladığı, kooperatife üye 20 teknenin çalıştığı, her teknede en az 4 kişinin bulunduğu kaydedildi. 

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