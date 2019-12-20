Bakkal amca zorda

Saygı, son yıllarda büyük marketlere karşı bir yaşam mücadelesi verdiklerini, her geçen yıl birçok esnaf arkadaşının kepenk kapatarak, pes etme durumunda kaldığını ileri sürdü. Saygı, ‘’İçerisinde bulunduğumuz durum hiçte iç açıcı değil. Şehrin dört bir yanı büyük marketler ile doldu. Bunlarında büyük bölümü büyük şehirlerden gelen sermayelerce oluşturulmuş. Bunların Yozgat ekonomisine de önemli bir katkıları yok. Kullandıkları araçların lastiklerini bile buradan almıyorlar. Fiyatlar konusunda ise küçük bakkallar ile sanıldığı kadar bir fark yok. Bu nedenle vatandaşlarımızın bizlere sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu. Saygı, bakkalların ayakta kalabilmeleri için hükümetten biran önce gerekli adımları atmalarını da istedi. Saygı, "Hipermarket ve Grosmarketlerin neden olduğu haksız rekabetin önlenmesine yönelik olarak gerekli olan yasal düzenleme yapılmalı, Hiper ve Gros Market olarak isimlendirilen büyük mağazaların kent merkezlerinde kurulmaları ve faaliyet göstermeleri önlenmeli, çalışma süreleri sınırlandırılmalıdır. Bu çerçevede hazırlanan kanun tasarısı TBMM'ne bir an önce sunulmalı" ifadelerini kullandı.