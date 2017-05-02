Bahçede doğal üretim

Yozgatlı Akif Saraçer isimli vatandaş, şehir merkezinde doğal ortamda, doğal üretimden vazgeçmiyor.

Evinin bahçesinde doğal yumurta tüketmek için beslediği tavukların zamanla sayısını artıran Akif Saraçer, zamanla işini geliştirerek, doğal yumurta satışına başladı.

Kapalı pazar yeri yanında bulunan evinin bahçesinde beslediği tavuklardan günde 15-20 yumurta aldığını belirten Akif Saraçer, “25-30 civarında tavuk besliyorum. Bu tavukların bir kısmı da şuan civciv çıkarıyor. Bu tavuklardan günlük 15-20 yumurta alıyorum. Müşterilerim de çok memnun” ifadelerini kullandı.

Tavuklarına kesinlikle hazır yem vermediğini dile getiren Saraçer, “Bu tavuklar fabrika çıkışlı tavuklar değil. Yozgat tabiri ile ‘sürtük tavuk’ denilen hakiki köy tavuğu. Yumurtası o yüzden daha lezzetli. Yumurtanın tanesini 90 kuruşa satıyorum. Kemikleşen müşteri kitlem var. Bazen başka yerden yumurta alıyorlar. Ama beğenmeyip tekrar yumurtalarını bizden alıyorlar” şeklinde konuştu.