Bahar ile Kış bir arada

Leylekler, sonbaharda terk ettikleri yuvalarına yerleşti. Türkiye’nin tam orta kesiminde yer alan, bu nedenle de her bölgesinde farklı iklimlerin yaşandığı Yozgat, şu günlerde neredeyse dört mevsimi bir arada yaşıyor. Çayıralan, Çandır, Saraykent, Akdağmadeni bölgesinde Doğu Anadolu Bölgesi iklimiyle birlikte soğuk hava hüküm sürüyor. Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ilçesini kapsayan bölgede Karadeniz iklimi hakim. Nemli hava ile birlikte toprak uyanmaya başlamış durumda. Sarıkaya, Sorgun ve Yozgat il merkezinde İç Anadolu iklimi yaşanıyor. Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı bölgesinde Akdeniz iklimi hissediliyor. Bu bölgelerde ağaçlar şimdiden tomurcuklanıp, çiçek açtı. Leylekler, sonbaharda terk ettikleri yuvalarına yerleşmeye başladı.