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Bahadın Şenlikleri konuşuldu

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, beldede her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikleri bu yıl da düzenleneceğini, daha zengin bir içerikle yapılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bahadın Şenlikleri konuşuldu

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, beldede her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikleri bu yıl da düzenleneceğini, daha zengin bir içerikle yapılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Bahadın Şenlikleri konuşuldu

Başkan Bozdemir, Ankara’da Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonunu ziyaret etti, Federasyon Başkanı İbrahim Çetin ile görüştü. Başkan Bozdemir, Bahadın beldesi ile ilgili hazırladıkları proje ve çalışmalar konusunda ferderasyon temsilcilerini bilgilendirdi, federasyonun yapılacak çalışmalara nasıl bir destek verebileceği konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bozdemir, bu yıl Bahadın Şenliklerinin daha coşkulu, verimli olması için çalıştıklarını, şenliklere Ankara’da bulunan tüm Yozgatlılardan destek beklediklerini de kaydetti.

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