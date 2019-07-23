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Bahadın şenlenecek

BAHADIN Belde Belediyesi tarafından bu sene 22’ncisi düzenlenen Bahadın Kültür Şenliği ile belde şenlenecek.

Bahadın şenlenecek

BAHADIN Belde Belediyesi tarafından bu sene 22’ncisi düzenlenen Bahadın Kültür Şenliği ile belde şenlenecek.

23 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Bahadın şenlenecek

Sorgun’a bağlı Bahadın Beldesinde düzenlenecek geleneksel kültür şenliğinin bu seneki teması ‘Özgürlük,  Eşitlik, Adalet İçin Gençlik’ olarak belirlendi.

Beldede düzenlen şenlik 29 Temmuz Pazartesi günü başlayıp, 4 Ağustos Pazar günü son bulacak.

Şenlik kapsamında atölye çalışmaları, çocuk şenliği, açık hava sineması, eğitici oyunlar, cem töreni, söyleşiler, halk oyunu gösterileri düzenlenecek.

Şölende bu sene ünlü sanatçılar Duygu Kutlu, İhsan Eş, İlkay Akkaya, Serpil Efe ve Özcan Türe de sahne alacaklar.

Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Kültür Bakanlığı, İç Anadolu Belediyeler Birliği, Bahadın Kültür Derneği, Berlin Bahadın’ı Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve Bahadın Belediyesi katkılarıyla hazırlanan şenliğe tüm Yozgat halkını davet etti.

Son Güncelleme: 22.07.2019 16:41
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