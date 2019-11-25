Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106588
ALTIN
268.562
DOLAR
5.7159
STERLİN
7.3412
EURO
6.3130

Babadan danslı moral

ÇAYIRALAN ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki down sendromlu Özge Ekin, müzik ve tango dansıyla hayata bağlanıyor.

Babadan danslı moral

ÇAYIRALAN ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki down sendromlu Özge Ekin, müzik ve tango dansıyla hayata bağlanıyor.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Babadan danslı moral

Akrabaları tango hocası Metin Yazır'dan tango dersi alan Özge Ekin, her gün evde, bahçede babası Fahrettin Ekin (55) ile dans ediyor. Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslara katılan Ekin, 4 kurs bitirme belgesi aldı. Ev işlerinde annesine yardım eden Ekin, salata yapıp, çay demliyor. Zaman zaman belediye ve kaymakamlıkla ortak hareket ederek, il dışına geziler ve organizasyonlar yapılmasına vesile olan Ekin, ilçedeki engellilere tango dersi vermeyi hedefliyor. Baba Fahrettin Ekin, Özge'nin müziği ve dansı çok sevdiğini söyledi. Pazarcılık yapan Ekin, eve geldiğinde kızıyla müzik eşliğinde dans ettiğini belirtti. Özge'nin müzik dinleyerek ve dans ederek stresini attığını anlatan baba Ekin, "Müzik ve dans bizi ailece mutlu ediyor. Bazı aileler çocuklarında down sendromu veya başka hastalık isimlerini duyunca kabullenemiyorlar ama biz öğrendiğimizde böyle bir durum söz konusu olmadı. Özge'nin aklı yettiğinden itibaren onunla özel olarak ilgilenmeye başladım, onunla her konuyu konuştum. Bu durumun çocuğumuzun üzerinde büyük etkisi oldu. Özge hemen hemen her konuya hakimdir ve sosyal yönü de çok geniştir, kaymakamımızla ve belediye başkanımızla da muhabbet eder" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kombi bakımını unutmayın
Kombi bakımını unutmayın
Yeşili tahrip ediyorlar 
Yeşili tahrip ediyorlar 
Klimalı durak bekliyorlar
Klimalı durak bekliyorlar
Firariler yakalandı
Firariler yakalandı
Klimalı durak bekliyorlar
Klimalı durak bekliyorlar
Yine zam istediler
Yine zam istediler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim