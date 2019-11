Babadan danslı moral

Akrabaları tango hocası Metin Yazır'dan tango dersi alan Özge Ekin, her gün evde, bahçede babası Fahrettin Ekin (55) ile dans ediyor. Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslara katılan Ekin, 4 kurs bitirme belgesi aldı. Ev işlerinde annesine yardım eden Ekin, salata yapıp, çay demliyor. Zaman zaman belediye ve kaymakamlıkla ortak hareket ederek, il dışına geziler ve organizasyonlar yapılmasına vesile olan Ekin, ilçedeki engellilere tango dersi vermeyi hedefliyor. Baba Fahrettin Ekin, Özge'nin müziği ve dansı çok sevdiğini söyledi. Pazarcılık yapan Ekin, eve geldiğinde kızıyla müzik eşliğinde dans ettiğini belirtti. Özge'nin müzik dinleyerek ve dans ederek stresini attığını anlatan baba Ekin, "Müzik ve dans bizi ailece mutlu ediyor. Bazı aileler çocuklarında down sendromu veya başka hastalık isimlerini duyunca kabullenemiyorlar ama biz öğrendiğimizde böyle bir durum söz konusu olmadı. Özge'nin aklı yettiğinden itibaren onunla özel olarak ilgilenmeye başladım, onunla her konuyu konuştum. Bu durumun çocuğumuzun üzerinde büyük etkisi oldu. Özge hemen hemen her konuya hakimdir ve sosyal yönü de çok geniştir, kaymakamımızla ve belediye başkanımızla da muhabbet eder" dedi.