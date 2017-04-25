Ay-yıldızlı buzağı…

Niyazi Güran’ın sahibi olduğu sahibi olduğu buzağı geçtiğimiz hafta veteriner hekim gözetiminde doğdu. Kahve renkli buzağının sağ arka bacağının üzerindeki beyaz renkli ay ve yıldızı andıran leke dikkat çekti.

Buzağının sahibi Niyazi Güran, sahibi olduğu buzağının ayyıldız lekesi nedeni ile kısa sürede ilgi odağı olduğunu belirterek; “Yeni doğan hayvanlarımı iki yaşına geldiğinde satarım. Ancak ayyıldızlı buzağımı satmak istemiyorum. Merak eden insanlar görmek için geliyor. Bu da beni mutlu ediyor” dedi.