Aşure kaynattılar

Köy meydanında dev kazanda kaynatılan aşure köy sakinleri ve misafirlere dağıtıldı. Kababel Köyünde her sene düzenlenen aşure etkinliği, bu sene de köy konağı bahçesinde gerçekleşti. Kababel Köyü Muhtarı Erdoğan Bektaş’ın davetiyle Sorgun ve Yozgat’tan da çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı. Köy meydanında kazanda kaynatılan aşure duası yapıldıktan sonra, katılımcılara ikram edildi. Kababel Köyü Muhtarı Erdoğan Bektaş, Kerbela’da şehit düşen ehlibeyt başta olmak üzere, tüm şehitler için aşure kaynattıklarını belirtti. Muhtar Erdoğan Bektaş, “Etkinliğimize katılan tüm canlara, tüm dostlara ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

