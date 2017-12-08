Aşiyan konağı işçinin olacak

Başkan Arslan, Aşiyan Konağı’nın Hizmet İş Sendikası’na satıldığını, konağın Yozgatlı işçiler tarafından mahalle sakinleriyle birlikte kullanılacağını söyledi. Kısa süre önce yapımı tamamlanan, dış cephesi Osmanlı mimarisiyle inşa edilen, iç kısmı ise geniş toplantı ve etkinliklerin yapımına göre tasarlanan Aşiyan Konağı’nda vatandaşa hitap eden Başkan Arslan, mahalleye yapılan hizmetleri de sunum eşliğinde anlattı. Başkan Arslan, adaylık sürecinde her mahalleye bir konak sözü verdiğini hatırlatarak, “Çok şükür bugün bunu büyük ölçüde gerçekleştirdik. Birkaç mahallemiz kaldı orada da inşaatlarımız sürüyor” dedi.

Mahalle halkının sorun, istek ve taleplerini de dinleyen Kazım Arslan, Aşiyan Konağı’nı Hizmet İş Sendikası’na sattıklarını bildirerek, “Yaptığımız protokole göre burayı yine bu mahalle halkı kullanacak ve istifade edecek. Bunun dışında burası tüm Yozgat’taki işçi kardeşlerimizin de hizmetinde olmuş olacak. Bu konağımız üç kattan meydana geliyor ve bir de zemin katı bulunuyor. Kapasite olarak diğerlerinden oldukça büyük” şeklinde konuştu.

