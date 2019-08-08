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ASFALTA GEÇiLDi

YOZGAT Şehir merkezinden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolundaki çalışmalar devam ederken, Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde başlatılan çalışmaların sonuna gelindi.

ASFALTA GEÇiLDi

YOZGAT Şehir merkezinden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolundaki çalışmalar devam ederken, Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde başlatılan çalışmaların sonuna gelindi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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ASFALTA GEÇiLDi

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki bölgede gidiş-dönüşlü olarak gerçekleştirilmesi planlanan yenileme çalışmaları kapsamında Fen Lisesi kavşağı ile birlikte diğer kavşaklarda da düzenleme çalışması yapıldı. Karayolları ekipleri aynı zamanda Hattuşaş Bölgesini Kapadokya'ya bağlayan Atatürk Yolu'nun Yozgat şehir merkezinden geçen kesimlerinde geçen yıl başlattığı çalışmaların kalan kesimlerinde bu yıl yürüttüğü çalışmaların da sonuna gelindi. Atatürk Yolu'nun Yozgat Şehir merkezinden geçen kesiminin, E-88 Karayolu'ndan Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesine kadar olan kesiminde Karayolları tarafından yenileme, genişletme, düzenleme çalışmalarının bayram öncesinde tamamlanıp, ulaşıma açılması bekleniyor. Ekipler bölgede asfalt çalışmalarına geçti. Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde başlattığı yenileme çalışmalarının ikinci etabı Üniversite Yerleşkesi kesiminden başlatılmıştı.

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