Asfalt bile ağlıyor!

Yozgat’tan geçen karayolu ağının bazı kesimlerinde yoldaki asfalt erimeye başladı. Sürücülere zor anlar yaşatan yollarda Karayolları Ekipleri tarafından mıcır çalışması gerçekleştirildi. Karayollarında erimenin olduğu kesimlerde ekipler tarafından mıcır dökülüp, süpürge ile de dağıtılmak suretiyle, eriyen asfalttın kayması önlenmeye çalışıldı. Sürücülerin sıcak havalarda dikkatli ve kontrollü sürüş yapmaları istendi.
27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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