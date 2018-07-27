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Asfalt bile ağlıyor!

YOZGAT il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, beraberinde bazı sorunları da getirdi.

Asfalt bile ağlıyor!

YOZGAT il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, beraberinde bazı sorunları da getirdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Asfalt bile ağlıyor!

Yozgat’tan geçen karayolu ağının bazı kesimlerinde yoldaki asfalt erimeye başladı. Sürücülere zor anlar yaşatan yollarda Karayolları Ekipleri tarafından mıcır çalışması gerçekleştirildi. Karayollarında erimenin olduğu kesimlerde ekipler tarafından mıcır dökülüp, süpürge ile de dağıtılmak suretiyle, eriyen asfalttın kayması önlenmeye çalışıldı. Sürücülerin sıcak havalarda dikkatli ve kontrollü sürüş yapmaları istendi. 

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