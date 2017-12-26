Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112096
ALTIN
156.416
DOLAR
3.8053
STERLİN
5.0894
EURO
4.5182

Arslan’ın davetleri başladı

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, her kış döneminde olduğu gibi bu yıl da tarihi Hayri İnal Konağı sohbetleri ve davetlerine start verdi.

Arslan’ın davetleri başladı

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, her kış döneminde olduğu gibi bu yıl da tarihi Hayri İnal Konağı sohbetleri ve davetlerine start verdi.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
105 Okunma
Arslan’ın davetleri başladı

Başkanın ilk konuğu, Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri oldu. Başkan Arslan, dernek üyelerine arabaşı ikramında bulundu, sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcıları Talip Karslıoğlu ve Ahmet Akgün, TÜGVA İl Temsilcisi Recai Büyüksoy da katıldı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye hizmetleri hakkında gençleri bilgilendirirken, gençlerden gelen talep, sorun ve önerileri de dinledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Umut fakirin ekmeği
Umut fakirin ekmeği
Kalpten öldü
Kalpten öldü
Mum ışığında tıraş
Mum ışığında tıraş
Algı operasyonu tutmadı
Algı operasyonu tutmadı
KAR KAZA GETiRDi
KAR KAZA GETiRDi
Kuşlara sıcak yuva
Kuşlara sıcak yuva

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim