Arslan’ın davetleri başladı

Başkanın ilk konuğu, Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri oldu. Başkan Arslan, dernek üyelerine arabaşı ikramında bulundu, sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcıları Talip Karslıoğlu ve Ahmet Akgün, TÜGVA İl Temsilcisi Recai Büyüksoy da katıldı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye hizmetleri hakkında gençleri bilgilendirirken, gençlerden gelen talep, sorun ve önerileri de dinledi.
26 Aralık 2017 Salı 07:00
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