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Araçtan tarih çıktı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonda araç içerisinde tarihi eser yakaladı.

Araçtan tarih çıktı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonda araç içerisinde tarihi eser yakaladı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Araçtan tarih çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları duyum üzerine Sorgun ilçesi Çiğdemli Beldesi Duralidayı Mahallesi’nde bir otomobilde adli makamlardan alınan izin neticesinde arama yaptı.
Yapılan arama sonucunda Hitit dönemine ait aslan tasvirli 1 adet heykelcik, Osmanlı dönemine ait 2 adet kitap, ve 4 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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