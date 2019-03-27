Araç yıkıyor, burs veriyor

Öztürk'ün ‘bu işletmenin karının tamamı her yıl kasım ayında Bahadınlı üniversite öğrencilerine pay edilmektedir’ tabelası astığı oto yıkama ünitesindeki uygulama, belde halkı tarafından takdirle karşılandı. İstasyonda araçlarını yıkayan belde halkı, köpük ve su makinesinin çalışması için kumbaraya attığı bozuk paralarla üniversite öğrencilerine burs sağlayan işletmeye destek veriyor. Çoğu kişi, öğrencilere daha fazla burs verilmesi için yıkama bedelinin fazlasını kumbaraya atıyor. Yıkama tesisinin su giderini belediye, diğer giderlerini de işletmeci Güner Öztürk karşılıyor. İşletme sahibi Öztürk, 4 yıl önce oto yıkama ünitesini ticari amaçlı açtıklarını ancak daha sonra üniteyi belde halkının ortak kullandığı bir tesis haline getirdiklerini anlattı. Yılbaşından itibaren başlattıkları uygulama kapsamında tesisin yıllık gelirinin tamamını üniversite öğrencilerine burs olarak vereceklerini ifade eden Öztürk, "Önce ticari amaçla burayı açmıştık. Çok şükür buranın gelirine ihtiyacımız kalmadı. Biz kasaba olarak öğrencilerimize ciddi yatırımlar yapıyoruz. Belediyemiz, derneklerimiz katkı veriyor, biz de bir şeyler yapma gereği duyduk. Buranın gelirinin tamamını yıllık olarak özellikle kasım ayında öğrencilerimize destek amaçlı bağışlayacağız. Her ay iki öğrenci temsilcimizle birlikte kumbaradan çıkan parayı alacağız. Beldemizde 35-40 üniversite öğrencisi var. Biriktirdiğimiz geliri kasım ayında öğrencilere burs olarak vereceğiz. Belediye başkanı su giderlerinde destek olacağı sözünü verdi. Elektrik giderini ve diğer masraflarını da kendimiz karşılıyoruz. Vatandaşlarımız gerçekten çok duyarlı. Aracını yıkamaya gelen vatandaş ayrıca para atarak yerleri dahi kendisi yıkıyor, fazla bozuk paralarını içine atıyor, bu da bizi sevindiriyor ve umutlandırıyor" dedi.