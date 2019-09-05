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Araç sayımız arttı

YOZGAT’ta temmuz ayında trafiğe çıkan araç sayısı, bir önceki aya göre binde bir oranında arttı.

Araç sayımız arttı

YOZGAT’ta temmuz ayında trafiğe çıkan araç sayısı, bir önceki aya göre binde bir oranında arttı.

05 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Araç sayımız arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yurt genelinde temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil oluşturdu. Yüzde 16,4'ünün kamyonet, yüzde 14,3'ünün motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünün de özel amaçlı taşıtlar olduğu kaydedildi. Yozgat' ta ise temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 685, bir önceki ay 107 bin 675, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 388 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 685 taşıttan yüzde 45,69' unun otomobil olduğu kaydedildi. Geriye kalanından yüzde 2,41' inin minibüs, yüzde 0,53' ünün otobüs, yüzde 11,99' unun kamyonet, yüzde 4,94' ünün kamyon, yüzde 3,25' inin motosiklet, yüzde 0,32' sinin özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,88' inin de traktör olduğu kaydedildi. Yozgat' ta temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre binde bir oranında artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,28 oranında arttı.

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