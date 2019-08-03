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Araç sayımız artıyor

YOZGAT il genelinde Motorlu Kara Taşıtı sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Araç sayımız artıyor

YOZGAT il genelinde Motorlu Kara Taşıtı sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
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Araç sayımız artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, ülkemizde Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıtın yüzde 54,1'ini otomobiller oluşturuyor. Yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu kaydedildi. Yozgat' ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 675, bir önceki ay 107 bin 807, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 380 olarak gerçekleşti. Haziran ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 675 adet taşıtın yüzde 45,68' ini otomobil oluşturdu. Yüzde 2,42' sini minibüs, yüzde 0,53'ünü otobüs, yüzde 11,99' unu kamyonet, yüzde 4,94' ünü kamyon, yüzde 3,22' sini motosiklet, yüzde 0,32' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,89 ise traktörler oluşturdu. Yozgat' ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,12 azalmış, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,27 oranında arttığı kaydedildi.

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