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-Antikaya ilgi artıyor

YOZGAT’ta son yıllarda antika ve nostalji özelliği taşıyan eşya ve araç gereçlere rağbet artıyor.

-Antikaya ilgi artıyor

YOZGAT’ta son yıllarda antika ve nostalji özelliği taşıyan eşya ve araç gereçlere rağbet artıyor.

01 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-Antikaya ilgi artıyor

Geçmişte günlük hayatta kullanılan, gelişen ve değişen hayat şartları sonucu kullanımdan kalkan eşyalar yeniden kıymet görmeye başladı.
Bir dönem olmazsa olmaz alet ve eşyalar arasında bulunan, bugün antika konumuna düşen eşyalar bugün ev ve işyerlerinin dekoru için kullanılıyor.
Tarihte önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Yozgat, yakın geçmişte de kendine has kültürü, evleri ve sosyal hayatıyla Anadolu’nun medeni ve kendine has kültürü olan vilayetleri arasında yer almaktaydı.
Son 30 yılını kısır döngü ve göçlerle geçiren Yozgat, şehir ve sosyal hayatında da geriye gitti.
Şehirde bu duruma son vermek adına Yozgat Belediyesi tarafından bir dizi çalışmalar gerçekleştirirken, bazı vatandaşlar da ev ve işyerlerinde antikayı ve eskiyi yaşatmaya çalışıyor.
MUSTAFA TEKER

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