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Anneleri unutmadılar

Yozgat Belediyesi, bu bayram öncesinde de yalnız başına yaşayan yaşlı bayanları unutmadı.

Anneleri unutmadılar

Yozgat Belediyesi, bu bayram öncesinde de yalnız başına yaşayan yaşlı bayanları unutmadı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Anneleri unutmadılar

Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ile birlikte sosyal belediyecilikte önemli adımlar atan Yozgat Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 150 yaşlı anneyi evinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı.
Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri, Başkan Dr. Kazım Arslan adına ziyaret ettikleri yaşlılara bayram kıyafeti, lokum ve kolonyadan oluşan hediyeler verdi. 
Ziyarete ilişkin verilen mesajda duygu yüklü şu ifadelere yer verildi: “Çam sakızı çoban armağanı hediyelerini alan annelerimizin mutluluğu, belediyemizin bu hizmetinden memnuniyetleri gözlerinden okunuyordu. Nice Mutlu Sağlıklı Bayramlara...”


 

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