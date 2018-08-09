Ankara güzergahı!

Karayolları ekipleri tarafından E-88 Karayolu’nda başlatılan çalışmalar Adliye mevkiinde devam ediyor.

Yol yapım çalışmalarından dolayı, doğu ve batıyı birbirine bağlayan E-88 Karayolu’nda da ulaşım bazı bölgelerde kontrollü tek şeritten veriliyor.

Oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak düşüncesiyle, ekipler yön levhalarıyla sürücüleri mahalle aralarındaki yollara yönlendiriyor.

Köseoğlu Mahallesi’nde bulunan bir telefon trafiğine çakılan ‘Ankara’ levhası, mahalle arasından, Ankara istikametine gitmeye çalışan sürücülere yol gösteriyor.