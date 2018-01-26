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Anadolu’nun ayakkabısı

YOZGAT gibi Anadolu vilayetlerinde kış aylarının güvenli ve sıcak tutan ayakkabı mes ve lastiğe ilgi devam ediyor...

Anadolu’nun ayakkabısı

YOZGAT gibi Anadolu vilayetlerinde kış aylarının güvenli ve sıcak tutan ayakkabı mes ve lastiğe ilgi devam ediyor...

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Anadolu’nun ayakkabısı

Yozgat’ta yaşlıların kış aylarında tercih ettiği ayakkabı türü mes ve lastik oluyor. Kar yağışıyla birlikte ayakkabısını yenilemek ve kış aylarına uygun hale getirmek isteyen yaşlı vatandaşların uğrak yeri Tol Çarşı’da mes ve lastik satan tarihi kunduracılar oluyor. Müşteri kitlesini yaşlı hanım ve beylerin oluşturduğu esnaflar kış aylarının gelmesiyle birlikte mes ve lastiklerini de görücüye çıkarıyor ve satışa sunuyor.
Ucuzluğunun yanı sıra sıcak tutması ve özellikle kayganlık oranının sıfır olmasından dolayı ihtiyarların öncelikli tercihi olan mes-lastik ayakkabılar, kar ve buz üstünde yürüyen ihtiyar vatandaşlarında güvenle yürümesini sağlıyor. Ev içerisinde mes giyen ihtiyarlar dışarıya çıktıklarında ise meslerinin üzerine lastiklerini giyiyor. Özellikle dini açıdan abdest tutma özelliği de olan mesleri tercih eden yaşlı vatandaşlar kış aylarında abdest alırken, ayaklarını yıkamak yerine mes giyerek bu dini kolaylıktan da faydalanıyor. Tol Çarşı’da mes ve lastik satışı yapan Emrah Türkmen, özellikle kar yağışı nedeniyle mes ve lastik satışlarının arttığını belirtiyor. Babasından mesleği devraldığını aktaran Türkmen, aile olarak 1967’den bu yana mes-lastik sattıklarını ifade etti. Babadan aldığı mesleği günümüz modern ayakkabı ve botlarıyla sürdürdüğünü ancak geleneği bozmayarak mes-lastik satışını da devam ettirdiğini söyleyen Türkmen, “Günümüzde termal mes diye bir çeşit daha çıktı. Onun da satışını yapıyoruz. Ama eskilerin tercihi yine içi yünlü meslerden yana oluyor” dedi.
Haber: Mustafa TEKER

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