Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92826
ALTIN
247.342
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3758
EURO
6.5894

Amaç çamlığı korumak

ÇAMLIK Milli Parkı’nda vatandaşlara kısıtlanan alanlarda kurum idarecilerinin piknik yapmasıyla ilgili Orman Müdürlüğü İl Genel Meclisi’ne bilgi sundu.

Amaç çamlığı korumak

ÇAMLIK Milli Parkı’nda vatandaşlara kısıtlanan alanlarda kurum idarecilerinin piknik yapmasıyla ilgili Orman Müdürlüğü İl Genel Meclisi’ne bilgi sundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
32 Okunma
Amaç çamlığı korumak

Yozgatlı vatandaşların yasak alanda, kurum personelinin keyfi uygulamaları hem basının hem de İl Genel Meclisi’nin dikkatini çekmişti. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, konuyla ilgili olarak kurum müdürü Cihan Eğilmez ile görüştüğünü, kendisine konuyla ilgili bilgi notu iletildiğini anlattı. İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, “Kurumun gönderdiği bilgi notunda çamlığa 6 yılda 16 milyon lira koruma amaçlı yatırım yapıldığı belirtilmiştir. Kurum, çamlıkta bazı bölgelerin insan ayağı değmesiyle dahi bozulduğunu bildirmiştir. Yine notta çamlığımızda 250 ile 450 yaş aralığında ağaçlar bulunduğu aktarılırken, söz konusu alanı kurum idarecilerinin her zaman kullandığı, ateş yakmadıkları belirtilmiştir. Ben de meclisimize kurumun verdiği bilgileri aktarmış oldum” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Onarımlar başladı
Onarımlar başladı
Ölüm olayları arttı
Ölüm olayları arttı
ÇAMLIK KONUŞULDU
ÇAMLIK KONUŞULDU
Kazada ölen 2 kişi Toprağa verildi
Kazada ölen 2 kişi Toprağa verildi
Polisten ‘Silah Attırmayın’ uyarısı
Polisten ‘Silah Attırmayın’ uyarısı
Bayramda yakalandı
Bayramda yakalandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim