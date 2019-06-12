Amaç çamlığı korumak

Yozgatlı vatandaşların yasak alanda, kurum personelinin keyfi uygulamaları hem basının hem de İl Genel Meclisi’nin dikkatini çekmişti. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, konuyla ilgili olarak kurum müdürü Cihan Eğilmez ile görüştüğünü, kendisine konuyla ilgili bilgi notu iletildiğini anlattı. İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, “Kurumun gönderdiği bilgi notunda çamlığa 6 yılda 16 milyon lira koruma amaçlı yatırım yapıldığı belirtilmiştir. Kurum, çamlıkta bazı bölgelerin insan ayağı değmesiyle dahi bozulduğunu bildirmiştir. Yine notta çamlığımızda 250 ile 450 yaş aralığında ağaçlar bulunduğu aktarılırken, söz konusu alanı kurum idarecilerinin her zaman kullandığı, ateş yakmadıkları belirtilmiştir. Ben de meclisimize kurumun verdiği bilgileri aktarmış oldum” şeklinde konuştu.