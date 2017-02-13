Altın kalpli gençler!

Yozgat’ta kısa bir süre önce oluşturulan Yozgat Hayvan Koruma Ekibi, kamyon şoförü Osman Kaplan başkanlığında hayırlı işlere imza atıyor. Ekip üyeleri, Yukarı Çatak Mahallesi’ndeki müstakil ve bakımsız evde yaşam mücadelesi veren Osman Paşa isimli vatandaşın evini temizleyip, boyadıktan sonra yeni eşyalarla birlikte kullanılabilir getirdi.

EVİ AK PAK ETTİLER!

Osman Kaplan ve büyük bölümü üniversite öğrencilerinden oluşan hayvan koruma ekibinin üyeleri, Osman Paşa’ya ait evdeki kullanılmaz eşyaları atarak, temizlik çalışması yaptı. Daha sonra evde badana ve boya işi yapan üyeler, hayırseverlerin katkısı ile aldıkları ile evi kullanılabilir hale getirdi.

6 YAVRUYU UNUTMADILAR

Hayvan Koruma Ekibi, Osman Paşa’nın zor durumda yaşam mücadelesi vermesine balkonunda baktığı 6 köpek yavrusunu da unutmadı. Ekip üyesi gençler, yavruları besleyip, temizliklerini yaptılar.

HER CANLININ İMDADINA KOŞUYORLAR

Hayvan Koruma Ekibi Başkanı Osman Kaplan, ekip üyesi arkadaşları ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşarken diğer yandan da sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını söyledi.

Geçen yıl Yozgat’ta 35 aileye hayırseverlerin desteği ile gıda yardımında bulunduklarını hatırlatan Kaplan, bu kez de tek başına yaşayan yaşlı bir amcaya yardım eli uzatmak istediklerini ifade etti.

Yaşlı adamın evini kullanılabilir hale getirirken aynı zamanda gıda ihtiyacını da karşıladıklarını söyleyen Kaplan;

“İnşallah elimizden geleni yapacağız. Ev maalesef çok güzel bir durumda değildi. Bütün eşyalar nemliydi hepsini attık. Sağolsun İbrahim Sarı isimli arkadaşımız evin boyasını üstlendi. Bütün eşyaları atıyoruz yerine yeni ya da ikinci el kullanılabilir şekildeki eşyalar koyacağız. Buz dolabından ocağına, musluğuna her türlü ihtiyacını tamamlayacağız” diye konuştu.

6 YAVRUYA SAHİP ÇIKTILAR

Kaplan, yaşlı adamın anneleri olmayan 6 yavru köpeğe sahip çıktığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Amcamız anneleri olmayan yavruları evine almış. Onlara bakmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu yavrular için süt, mama vereceğiz. Baktığı üç tane kokak köpeği var, kendisinin yiyecek yemeği olmamasına rağmen yavruları da almış, bağrına basmış, evini açmış, sokak köpeklerine bakıyor. Tamamıyla bu vicdan işi, Allah razı olsun ondan.”

GÖNLÜ GÜZEL GENÇLER

Osman Paşa isimli yaşlı adamın evini temizleyip, boyayarak hayır kervanında yer alan gençlerden Melike Erkul; “4 aydır bu ekipteyim ve bu ekipte olduğum için çok mutluyum. Çünkü Osman abi gerçekten Ankara’da olmasına rağmen eksikliğini hiç hissettirmedi. Hep yanımızda olmaya çalıştı. Ekip arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz. Her şey çok güzel burada olduğum için de çok mutluyum. Böyle bir ekiple böyle bir aile ile. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu gün amcamızın evini boşalttık, şuan tadilat yapılıyor evini yeniliyoruz. İnşallah çok güzel olacak. Amcamız çok daha mutlu bir evde yaşayacak” dedi.

Ayşe Büşra Kaya da yaşlı adamın evinin tamamen kullanılmaz halde olduğunu belirterek, buna rağmen sokak hayvanlarına da sahip çıktığına dikkat çekti. Kaya, şunları söyledi: “Amcamız kötü bir durumda ona rağmen bir türlü sokak hayvanlarından kopmamış, onlara hala sahip çıkıyor. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Eren Kaya isimli üniversite öğrencisi genç, boya ve temizliğin ardından evi baştan aşağıya yenileyip kullanılabilir hale getirdiklerini ifade etti.

Ses tellerinden rahatsız olduğu için konuşamayan Osman Paşa, yardım eli uzatan gönüllü gençleri mutlu gözlerle izledi.