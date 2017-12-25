Algı operasyonu tutmadı

Asılsız, aynı zamanda çelişki dolu iddiaların sosyal medyada paylaşılmaya başlaması üzerine ilk açıklama Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’nden geldi. Rektörlük, iddiaların doğru olmadığını belirtirken Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan soruşturmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, ‘Yozgat ilinde üniversite öğrencisi bir kadının beş kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı, akabinde bıçaklandığı ve hastaneye kaldırıldığı’ iddiaları üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Yozgat ilinde meydana gelen bir olayın bulunmadığının altını çizdi. Savcılık açıklamasında, ‘sosyal medya hesapları ile bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu söz konusu sosyal medya hesabından gerçek dışı iddiada bulunduğunu (şaka yaptığını beyan eden) ifade eden kişi/kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal gereğine tevessül edilerek soruşturmaya başlanmıştır’ denildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da, valilik sitesinden yaptığı açıklamada, valiliğimiz tarafından gerekli araştırma ve incelemelerin yaptırıldığı vurgulanarak, ‘Emniyet Müdürlüğüne bu tür bir konu ile alakalı şikayet gelmiş, ilimizde bulunan hastanelere de böyle bir vaka sonucu hasta veya yaralı girişi olmamıştır. İlimizde ne geçmişte nede belirtilen tarihte bu ve buna benzer hiçbir olay yaşanmamıştır. Ortaya atılan bu asılsız iddia ile gerek Yozgat halkı, gerek üniversitemiz gerekse üniversite öğrencilerimizin barındığı yurtlarımız zan altında bırakılmaya çalışılarak algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır’ denildi.

Valilik açıklamasında, üniversite eğitimini tamamlamak üzere geçici olarak bulunan öğrencilerin Yozgat halkının misafiri olduğuna dikkat çekilerek, ‘ev sahipliğimizde güvenli, temiz ve nezih ortamlarda eğitimini almaktadırlar. Süreç, gerek üniversite ve gerekse güvenlik birimlerimizce kontrol altında sürdürülmektedir. Sosyal medyada bu ve benzeri algı oluşturma çabasına karşı tüm halkımız daha duyarlı olmalı ve bu tür paylaşımların doğruluğu tespit edildikten sonra paylaşımda bulunmaları daha doğru bir davranış olacaktır. Bu ve benzeri fiillerin oluşmaması için gerekli tedbirler alınmakta olup, vukuunda ise hukuk devleti sınırları içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır’ görüşüne yer verildi.

