Akıllara çamlık geldi

Orman yangınlarının artması ve birçok ormanın kül olması, Yozgat’ın nadide yeşil alanı olan Çamlık Milli Parkının güvenliğini ve durumunu hatırlattı. Gündüzleri vatandaşa karşı büyük çaplı koruma politikası yürütülürken, havanın kararmasıyla giriş ve çıkışların serbest olması, kontrolün zayıflaması ve kötü alışkanlık sahibi insanların Çamlığı kullanması akıllarda soru işareti bıraktı. Çamlıktaki uygulamaya göre gündüzleri vatandaşlar sadece belirlenen alanlarda piknik yapabiliyor. Vatandaşın kullanımına kapatılan alanlarda oturmak ve piknik yapmak ise yasaklanmış durumda. Gündüzleri girişlerde araç tipine göre giriş ücreti ödenirken, mesai saatinin bitimiyle birlikte girişler ücretsiz ve açık hale geliyor. Yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulunmaması da özellikle iç bölgelerin denetimini zorlaştırıyor.