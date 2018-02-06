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Afrin’e kınalı kuzu
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Afrin’e kınalı kuzu

KADIŞEHRİ ilçesinde koyun yetiştiriciliği yapan vatandaşlar, Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek için kınaladıkları kuzuları Afrin’e gönderdi.

Afrin’e kınalı kuzu

KADIŞEHRİ ilçesinde koyun yetiştiriciliği yapan vatandaşlar, Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek için kınaladıkları kuzuları Afrin’e gönderdi.

06 Şubat 2018 Salı 14:21
1251 Okunma
Afrin’e kınalı kuzu

Kadışehri’nde hayvancılık yapan vatandaşlar, sınır ötesi harekata katılan askerlerin her türlü ihtiyaç ve desteğini devletin sağladığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu noktada çok güçlü kudretli olduğunu bildiklerini ve buna karşın Mehmetçik’e destek sunup, moral vermek adına kınalı kuzu gönderdiklerini belirtti.
Kınalı kuzular Afrin'e ulaştırılmak üzere ilçeden yola çıktı.

Son Güncelleme: 06.02.2018 15:39
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