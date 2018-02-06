Afrin’e kınalı kuzu

Kadışehri’nde hayvancılık yapan vatandaşlar, sınır ötesi harekata katılan askerlerin her türlü ihtiyaç ve desteğini devletin sağladığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu noktada çok güçlü kudretli olduğunu bildiklerini ve buna karşın Mehmetçik’e destek sunup, moral vermek adına kınalı kuzu gönderdiklerini belirtti.

Kınalı kuzular Afrin'e ulaştırılmak üzere ilçeden yola çıktı.

