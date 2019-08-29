ADI GİBİ GARİP

Verdiği göçler nedeniyle nüfusu sadece yaz aylarında artabilen, diğer günlerde 10 kişiyi bulmayan nüfusu ile dikkat çeken Garipler Köyünün yolunun bir türlü yapılmaması, köyde yaşayanları üzüyor. Köyde yaşayanların bir kısmı yaz mevsiminde köyde kalıp, kışın başka şehirde yaşamlarını sürdürüyor. Bir anlamda tatil köyü olarak kullanılıyor. 1924´te Garipoğulları Beyliğinin bulunduğu köyde terkedilmiş yapılar, boşaltılmış evler göçü gözler önüne seriyor. Köyde yaşayanlar, köy yolunun grup köy yolu olmasına rağmen yapılmamasından yakınıyor. Defalarca başvuruda bulunduklarını, ancak yolun bir türlü yapılmadığını belirttiler. Vatandaşlar, ‘’Bu yol Yozgat ile Aydıncık ilçesini daha kısa mesafede birbirine bağlayan bir yol. Şimdi havaalanının yapıldığı Kababel köyünden Taspınar, Garipler, Külhüyük köylerinden geçilerek, Aydıncık yoluna bağlanıyor. Bu yolun yapılması ulaşımı daha da rahatlatacaktır’’ diye konuştular.