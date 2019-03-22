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Adalet ormanı oluşturdular

YOZGAT Valisi Kadir Çakır’ın katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile Adalet Ormanı oluşturuldu.

Adalet ormanı oluşturdular

YOZGAT Valisi Kadir Çakır’ın katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile Adalet Ormanı oluşturuldu.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Adalet ormanı oluşturdular

Vali Kadir Çakır ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak’ın da katıldığı etkinlikte, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile Adalet Ormanı oluşturuldu.
Vali Çakır ile birlikte fidan diken yükümlüler, fidanları sulayarak ormanlık alana tabela diktiler. Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Vali Çakır’a etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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