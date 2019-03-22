Adalet ormanı oluşturdular

Vali Kadir Çakır ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak’ın da katıldığı etkinlikte, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile Adalet Ormanı oluşturuldu.
Vali Çakır ile birlikte fidan diken yükümlüler, fidanları sulayarak ormanlık alana tabela diktiler. Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Vali Çakır’a etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Vali Kadir Çakır ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak’ın da katıldığı etkinlikte, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile Adalet Ormanı oluşturuldu.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol