Acemiler yine hastanelik

Bayram namazı sonrası kurban kesim alanlarına gelen vatandaşlar tekme ve boynuz darbelerine maruz kalarak çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplardan 48'ine acil servislerde müdahale edildi. Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin acil servisleri, el ve bacak bölgelerinden bıçak kesiği ile tekme darbeleriyle yaralanan acemi kasaplarla doldu.

Kurban kesimi sırasında elinden yaralanan Murat Demir isimli vatandaş, "Kurbanlığı ahırdan çıkardım, angus cinsiymiş bilmiyordum. Gözünü açtılar 4 kişiyi yere yatırdı. Kesemedik iğne getirttim. Elimden yaralandım. 8 kişiyle yıkamadık” dedi.