Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108873
ALTIN
148.101
DOLAR
3.4380
STERLİN
4.4813
EURO
4.0935

Acemiler yine hastanelik

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 48 acemi kasap, hastanelerin acil servislerini doldurdu. 

Acemiler yine hastanelik

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 48 acemi kasap, hastanelerin acil servislerini doldurdu. 

05 Eylül 2017 Salı 07:00
55 Okunma
Acemiler yine hastanelik

Bayram namazı sonrası kurban kesim alanlarına gelen vatandaşlar tekme ve boynuz darbelerine maruz kalarak çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplardan 48'ine acil servislerde müdahale edildi. Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin acil servisleri, el ve bacak bölgelerinden bıçak kesiği ile tekme darbeleriyle yaralanan acemi kasaplarla doldu. 
Kurban kesimi sırasında elinden yaralanan Murat Demir isimli vatandaş, "Kurbanlığı ahırdan çıkardım, angus cinsiymiş bilmiyordum. Gözünü açtılar 4 kişiyi yere yatırdı. Kesemedik iğne getirttim. Elimden yaralandım. 8 kişiyle yıkamadık” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Erkekleri aratmadı
Erkekleri aratmadı
Anneleri unutmadılar
Anneleri unutmadılar
Su bitti yol göründü!
Su bitti yol göründü!
İÇAN huzur verdi!
İÇAN huzur verdi!
Bıçakçılar mesaide
Bıçakçılar mesaide
Tıraşa zam
Tıraşa zam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim