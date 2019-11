Acemi erler yemin etti

Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ekrem Mengi, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kömürcü, askeri personel ve erlerin aileleri katıldı. Jandarma erler and içme merasimini gerçekleştirdikten sonra 99-4 tertipler adına yaş kütüğüne plaket çakıldı. Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ekrem Mengi, yaptığı konuşmada önceki gün şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek il protokolünün şehidimizin cenazesine katıldığı bilgisini paylaştı. And içen erlere seslenen Albay Mengi, “İçtiğiniz bu and vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzun kabul belgesidir. Andınızın sizlere ve ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Albay Mengi atış ve sporda derece yapan askerlere belge takdimi yaptıktan sonra tören son buldu.