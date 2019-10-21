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Aç bırakmayın saldırmaz!

YOZGAT Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Kurucusu Ayşe Akbaş, sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Aç bırakmayın saldırmaz!

YOZGAT Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Kurucusu Ayşe Akbaş, sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakılmaması gerektiğini söyledi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Aç bırakmayın saldırmaz!

Akbaş, yaklaşan kış aylarında soğuktan hayvanların etkilenmemeleri için yerel yönetim birimleriyle birlikte vatandaşların da barınma konusunda imkanlarını kullanmaları gerektiğine dikkat çekti. Akbaş, Yozgat il merkezi ile birlikte ilçelerde, beldelerde hayvanlarla ilgili problem büyük oranda sokak hayvanlarını içerdiğini, sokakta kısırlaşmayan hayvanların çoğalmaya devam ettiğini kaydetti. Akbaş, hayvan sayısı sokakta çoğaldıkça vatandaşın şikayetinin de arttığına vurgu yaparak, ‘’Bu durumda hayvan haklarını bilmeyen belediyeler problem karşısında çözümsüz kalıyor. Oysa ki, 2004 yılında Türkiye’de Hayvan hakları kanunu çıkartıldı. Bu kanuna göre küçük-büyük farketmeksizin tüm belediyeler kendi sınırlarındaki sokak hayvanlarını tedavi etmek, kısırlaştırma yapmak ve onların yemek-su ihtiyacını karşılamak zorundadır. Şu anda Yozgat’ta bu görevi yerine getiren sadece bir kaç belediye var, diğer belediyelerde ise sokakta yaşayan hayvanlar çoğalmaya, hasta, aç-susuz, perişan şekilde yaşamaya devam ediyor. Yozgat’taki tüm belediyeler, sokak hayvanları için kısırlaştırma ve tedavi çalışması başlatmadığı sürece, maalesef bu sorunlar artarak devam edecektir’’ dedi.Akbaş, sokakta yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmadığı süre içerisinde insanları rahatsız etmeyeceklerini, o nedenle sokak hayvanlarının yiyecek, su ihtiyaçlarının mutlaka zamanında karşılanması gerektiğinin de altını çizdi. 
 

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