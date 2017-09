Abide’yi Allah korudu!

Yozgat kent merkezinde 380 işyeri ve üzerinde 67 konutun bulunduğu Abide İşhanı´nında sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş hanı ve han üzerinde bulunan 67 konutlu Hilal Apartmanını duman kapladı. Yangının kısa sürede büyümesiyle onlarca işyerini alevler sardı. Polis ekipleri iş hanı üzerindeki 67 konutu tahliye etti. Bina sakinleri evlerinden çıkıp yakındaki camiye sığındı. Yozgat Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında onlarca işyeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaparken, binada mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etti. İşhanının 3´üncü katında dumandan etkilenen bir kişi son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İLÇELERDEN TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Yozgat Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için bölgeye Sorgunve Yerköy ilçelerinden takviye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldığı yangın nedeniyle binadaki çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bazı iş yeri sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

DAHA ÖNCE DE YANDI!

Hilal Apartmanı yöneticisi Uğur Sağlamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iş merkezinde daha önce de yangın çıktığını söyledi.

Sağlamer, "Burada evsiz insanlar, Suriyeli, Iraklı, İranlı insanlar geliyor ve kalıyor. Yetkililerin burada bir tedbir almasını istiyoruz. Burada bir de öğrenci yurdu var. Orada da öğrenci var mı yok mu bilemiyoruz. Yangından erken haberimiz oldu da binayı boşalttık." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

4 YARALI VAR

Gün ağarınca yangının bilançosu da ortaya çıktı. Sabah saatlerinde 67 konut ve 387 iş yerinin bulunduğu Abide İş Merkezi’nde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yangından etkilenen 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Yangının etkili olduğu iş yerleri bölümünde kullanılmaz hale gelen bölümleri inceleyen Yurtnaç, yetkililerden bilgi aldı.

Yurtnaç, yangında 4 kişinin yaralandığını belirterek, “Burası Yozgat’ın merkezinde Abide İş Merkezi, önemli, hareketli bir yer. Burada gerekli güvenlik tedbirlerini alınması lazım. Buranın bir yönetimi var, buranın güvenliğinin sağlanması lazım. Devlete düşen ne, vatandaşa düşen ne, hepsini gözden geçiririz ama bu tür şeyler için her zaman önceden tedbirleri almak lazım. Herhangi bir noksanlık var mı, onların hepsine inceleme başlatacağız” dedi.

Mağdur olan esnafa her türlü desteğin verileceğini söyleyen Yurtnaç, Yozgat’ın can damarı olan bir iş merkezinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti.

Yurtnaç; “Buradaki esnafımıza da elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Allah beterinden korusun. Burası Yozgat’ın merkezi, can damarı. Buradaki esnafın mağdur olmasını istemeyiz. Herkes ticaretini düzgün bir şekilde yapsın. Ama bunu yaparken de gerekli her türlü yasal güvenlik tedbiri ne ise o güvenlik tedbirlerinin alınması icap ediyor. Gerekli incelemeyi başlatacağız. Esnafımıza geçmiş olsun. 30’a yakın iş yeri var zarar görmüş, henüz net tespit yapılmadı. Söndürme çalışmalarından sonra teknik ekip gerekli zararı belirleyecek.”