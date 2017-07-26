7 ayda 200 yangın!

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında meydana gelen yangın, kurtarma ve trafik kazası gibi olaylara anında müdahale ediyor. 24 saat esasına bağlı olarak çalışan itfaiye ekipleri, 42 personel ve 10 araç ile şu ana kadar 200 olaya müdahale etti. Kentin farklı noktalarında çıkan 38 bina yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, 52 trafik kazası ve araç yangınını, 110'da çöp, ot, saman gibi yangını söndürdü.

Yozgat’ta 24 saat esasına bağlı olarak çalıştıklarını belirten Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Albayrak, Yozgat merkez ve ilçelerinde yılda ortalama 600 olaya 42 personel ve 10 araç ile müdahale ettiklerini söyledi.



