670 çift evlendi

2017 yılında evlenmek isteyen 670 çiftin Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi Memurluğu'na başvurduğunu söyleyen Evlendirme Memuru İsmail Bal, 2016 yılına oranla nikah işlemlerinde düşüş yaşandığını söyledi.

2016 yılında Yozgat merkezde 708 çiftin nikahını kıydığını hatırlatan Bal, ayrıca yabancı uyruklu 37 çiftin de nikahlarının kıyıldığını dile getirdi. Son olarak ise Yozgat merkezde 132 çiftin de boşandığı öğrenildi.