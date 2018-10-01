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5 YILDIZLI OTEL

YOZGAT’ın tarihi ve turistik bölgeleri ile termal kaynakları valilik tarafından yürütülen, Ekonomist Dergisi Moderatörlüğünde ‘Yatırımcıya Kırmızı Halı’ projesi ile turizmcilere anlatıldı.

5 YILDIZLI OTEL

YOZGAT’ın tarihi ve turistik bölgeleri ile termal kaynakları valilik tarafından yürütülen, Ekonomist Dergisi Moderatörlüğünde ‘Yatırımcıya Kırmızı Halı’ projesi ile turizmcilere anlatıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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5 YILDIZLI OTEL

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İstanbul’da Elite World Otelleri Genel Müdürü Ünsal Şınık, Elite World Otelleri Satış ve Pazarlama Müdürü Emel Elik Bezaroğlu, Ofton İnşaat Turizm Başkanı Yusuf Çavdar, Breas Turizm Şirket Sahibi Pakiz Bortecen, Divan Grubu CEO’su Richard Peter Appelbaum, Avantgarde Hotels Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Öztanık, NG Güral Hotel İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gül, Er Yatırım ve Turizm Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya ve Türsak Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Koralı ile bir araya geldi, Yozgat’ın fırsatlarını anlattı.  ‘Termal Kongre ve Spor Turizminin Yeni Adresi Yozgat’ sloganını realize etmek anlamında atılan somut adımlardan birisi olan toplantıda, Yozgat’ın tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri, termal kaynakları, Kazankaya Kanyonu, Roma Hamamı ve Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı tanıtıldı. Vali Kemal Yurtnaç, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Sektörde isim yapmış öncü turizm firmalarının yetkilileri ile Yozgat’ı konuştuk. Yozgat’ın termalini, tarihi ve turistik yerlerini, yatırım fırsatlarını somut örneklerle anlattık. Samimi ve sıcak geçen toplantı oldukça verimli geçti. Turizmcilerimiz ise Yozgat ile alakalı tespitlerini ve sunabilecekleri katkıları aktardılar. Ben inanıyorum ki kısa vadede bu toplantımız sonuç verecektir” dedi.

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