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4x4 Muhtar

AKDAĞMADENİ ilçesinin Körük Köyü Muhtarı Sezer Kanak, köyün sorunlarının çözümü noktasında 7/24 çalışırken, bazı sorunların çözümlenmesi, köyün ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kendi imkanlarını seferber ediyor, fiilen çalışıyor.

4x4 Muhtar

AKDAĞMADENİ ilçesinin Körük Köyü Muhtarı Sezer Kanak, köyün sorunlarının çözümü noktasında 7/24 çalışırken, bazı sorunların çözümlenmesi, köyün ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kendi imkanlarını seferber ediyor, fiilen çalışıyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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4x4 Muhtar

Bazen elektrik tesisatı bazen de su tesisatı arızalarına ilk müdahaleyi yapan muhtar, bakıma muhtaç yaşlı ve yalnız yaşayanları evlerinde zaman zaman ziyaret edip, kimsesizlerin arayıp soranı oluyor. Yaşayan köy sakinlerini hizmetiyle memnun edip, gönüllerini alan muhtar Sezer Kanak, köy mezarlığındaki genişletme ve çevre temizliği çalışmasıyla da ölen köy sakinlerinin ruhlarını şad ediyor. Akdağmadeni’ne bağlı Körük Köyü muhtarı Sezer Kanak, üçüncü dönem seçildiği muhtarlık görevindeki ilk icraatına, traktörüne binip mezarlıkta genişletme bakım ve çevre temizliği faaliyetiyle başladı. Adeta köy sakinlerinden yaşlıların evladı, küçüklerin ise ağabeyi akranlarının ise kardeşi olan muhtar Kanak, ‘’Elimizden geldiği ölçüde köyümüze gereken hizmetleri vermeye çalışıyorum. Bugün ise köy mezarlığında genişletme ve çevre temizliği işiyle güne başladım. Mezarlık girişindeki Son Durak Çeşmesi ile yol güzergahında düzenlemeler yaptım. Mezarlığın temiz ve bakımlı olması, kendi evimiz ve bahçemizin temizliği gibi önemlidir’’ dedi.
Kendi traktörüyle mezarlığın iç ve dış kısmında çalışma yapan muhtar Sezer Kanak, köy halkının da takdirini topluyor.
 

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