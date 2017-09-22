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400 işçi alınacak!

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bağlı okullarda çalıştırılmak üzere, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 400 işçi alımı yapılacak.

400 işçi alınacak!

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bağlı okullarda çalıştırılmak üzere, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 400 işçi alımı yapılacak.

22 Eylül 2017 Cuma 07:10
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400 işçi alınacak!

Yozgat İş-Kur Müdürü Taner Yıldız, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında istihdam edilmek üzere Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında eleman alımı yapılacağını kaydetti.
Yıldız, başvuruların bugünden itibaren alınmaya başlanacağını belirterek, yaklaşık 400 kişinin eğitim kurumlarında görevlendirileceğini ifade etti.
Kriterler çerçevesinde 400 kişiye 8 ay süreyle istihdam kapısı açılacağının altını çizen Yıldız,  istihdamın kura usulü ile gerçekleştirileceğine dikkat çekti.
Yıldız konuyla ilgili şu bilgeleri verdi:
“Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 8 ay süreyle istihdam edilecek kişilere yönelik yapılacak alımlar için başvuruda bulunacakların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan yada TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar. İstihdamında güçlük çekilenler öncelikli olup, bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır. Katılımcılar, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda dosyası olanlardan seçilecektir."
Katılımcıların belirtilen tüm şartları taşımasının zorunluğu olduğu vurgulanan Yıldız, başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınmayacağı aktarıldı.
 

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