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4 zanlıdan 2'si tutuklandı

YOZGAT’ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

4 zanlıdan 2'si tutuklandı

YOZGAT’ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş varil içerisinde cesedi bulunan Ümit Boyraz'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, M.G. ve N.B. ise adliyeye sevk edildi.  Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. Yozgat'ta, preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmuş, cesedin bir haftadır kaybolan Ümit Boyraz'a ait olduğu belirlenmişti. Cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı.

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