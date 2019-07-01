3 kişiyi yaraladı

Boğazlıyan ilçesine bağlı Çalapverdi köyündeki düğünde izinde olduğu öğrenilen 24 yaşındaki uzman erbaşın silahı ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun 24 yaşındaki A.K, 23 yaşındaki M.T'nin vücudunun çeşitli yerlerini sıyırdı, 23 yaşındaki K.D'nin ise sağ bacağına isabet etti. Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.D, ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Silahı ateş alan uzman erbaş gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.