2 kardeş öldü 3 kişi de yaralandı

İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri, fabrikanın idari kısımda toplantı yaparken işletmenin devri ve taşınması konusunda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabeyleri 63 yaşındaki Hacı Y, belindeki silahla kardeşlerine ve yeğenlerine ateş edip kaçtı. Yaralanan 48 yaşındaki Hasan Y, 47 yaşındaki M. Ali Y, 25 yaşındaki Mustafa Y, 25 Yaşındaki Murat Y. ve 16 yaşındaki Yıldırım Y. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler Hasan Y. ve M. Ali Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri fabrikada güvenlik tedbiri alırken, olaydan sonra kaçan zanlı Hacı Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.