Büyük Camii önünde vatandaşlara Ahilik Helvası ikram eden Yozgat İl Ticaret Müdürü Vekili İbrahim Aktaş, yaptığı açıklamada Ahiliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ahilik haftası etkinlikleri kapsamında 2 bin kişilik Ahilik helvası yaptırarak vatandaşlara ikram ettiklerini belirten Aktaş, “Ahilik, bizim geledeneğimiz ve kültürümüzde var olan bir birikimdir. Bunu yaşatmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Buradaki küçük bir etkinlikle bu farkındalığı oluşturarak vatandaşlarımızı, esnaflarımızı, tüccarlarımızı bilinçlendirmek temel amacımız olacaktır. Zaten ahlaklı çalışan esnaf yetiştirmek bizim temel hedefimizdir. Bu etkinlikte halkımızın esnafımızın tüccarımızın ve milletimizin Ahilik haftasını kutluyor ve bol kazançlar diliyorum” dedi.