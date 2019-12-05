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107 bin 470’e düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 153 bin 556 adet taşıtın yüzde 54,1'inin otomobil olduğu belirtildi.

107 bin 470’e düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 153 bin 556 adet taşıtın yüzde 54,1'inin otomobil olduğu belirtildi.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
107 bin 470’e düştü

Araçların yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 68 bin 69 taşıt içinde otomobil yüzde 63,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile motosiklet, yüzde 11 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yozgat' ta ise Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 470, bir önceki ay 107 bin 629, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 583 olarak gerçekleşti. Ekim ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 470 adet taşıtın yüzde 45,53' ünü otomobil oluşturdu. Bunun, yüzde 2,37' sini minibüs, yüzde 0,54'ünü otobüs, yüzde 12'sini kamyonet, yüzde 4,91'ini kamyon, yüzde 3,29' unu motosiklet, yüzde 0,32'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,05' ini ise traktörlerin oluşturduğu bildirildi. Yozgat' ta Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,15 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,11 oranında azalmıştır.

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