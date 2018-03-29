102 bin araç yollarda

Karayolları 6’ıncı Bölge Müdürlüğü verilerinde, Yozgat’ta kayıtlı araç sayısı 102 bin 500 adet olarak yer alıyor. Son yıllarda artış gösteren araç sayısı nedeniyle, başta otopark sorunu olmak üzere, şehir içi trafik akışında ciddi sıkıntılar yaşayan Yozgat’ta, kilometre kareye düşen yol ise 86 metre olarak bildirildi. Paylaşılan verilerde, kilometrekareye düşen nüfusun 31 kişi olduğu da belirtildi. Öte yandan Yozgat’ta 440 kilometre devlet yolu, 736 kilometre ise il yolu bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.