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Ziyaret turu

Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(YSMMO) Başkanı Ahmet Bulut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnaf ve basın mensuplarını ziyaret etti.

Ziyaret turu

Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(YSMMO) Başkanı Ahmet Bulut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnaf ve basın mensuplarını ziyaret etti.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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Ziyaret turu

Ziyarette Yozgat ekonomisi ve ticareti konuşuldu. YSMMO Başkanı Ahmet Bulut, oda olarak esnaf ve mükellefleri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade etti. Bu kapsamda basın mensuplarını da ziyaret ettiklerini aktaran Bulut, oda çalışmaları ve faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi sunduklarını ve karşılıklı istişare yaptıklarını sözlerine ekledi.

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