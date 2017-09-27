Ziyaret turu

Ziyarette Yozgat ekonomisi ve ticareti konuşuldu. YSMMO Başkanı Ahmet Bulut, oda olarak esnaf ve mükellefleri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade etti. Bu kapsamda basın mensuplarını da ziyaret ettiklerini aktaran Bulut, oda çalışmaları ve faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi sunduklarını ve karşılıklı istişare yaptıklarını sözlerine ekledi.