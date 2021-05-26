Ziyaret meyvelerini veriyor

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve beraberindeki heyet tarafından kısa süre önce Azerbaycan’a yapılan ticari amaçlı ziyaret meyvelerini vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayelerinde yürütülen bölgesel kalkınma ve tedarik zinciri projeleri kapsamında, Yozgat Ticaret Odası’ndan bir grup Azerbaycan’a gitti. Oda Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’a yabancı sermaye, yatırımcı getirmek için gittikleri Azerbaycan’da çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunduklarını söyledi. Çelik, ‘’Bakü’de ziyaretimizde kurmuş olduğumuz ikili ilişkiler neticesinde Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı iş insanlarımızla külliye yerleşkesinde bir araya geldik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın baş danışmanı Erkan Koparmal başkanlığında yatırım amaçlı bir toplantı gerçekleştirdik’’ dedi. Oda Başkanı Çelik, 3 günlük Türkiye ziyaretinin iki gününü Yozgat’a ayıracak olan iş insanlarının hızlı bir şekilde Yozgat’a yatırım yapma niyetinde olduklarını belirttiklerini kaydetti. Çelik, ‘’2 yıl içerisinde 900 milyon lira yatırım alan Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde yatırımların hızla devam etmesini bekliyoruz. Bin 200 çalışan sayımızın 3 binin üzerine çıkması, artışın devam edeceği şüphesiz bir gerçektir. Yozgat’ın ekonomik alanda gelişmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza Yozgat iş insanları adına minnettarlığımızı bildiririz. Yozgat Ticaret ve Sanayii Odası olarak gece gündüz durmadan üreten, ihracat yapan güçlü bir ekonomi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.